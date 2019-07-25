أسعار الذهب تهبط متأثرة بصعود الدولار

هبطت أسعار الذهب، اليوم الخميس 25يوليو/تموز، في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.

بحلول الساعة 0532 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1422.03 دولار للأوقية. وتراجع في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1422.60 دولار.

وتسبب اقتراب مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة، ليزيد الضغط على أسعار الذهب وليدفعها للانخفاض، ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة حيازة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وسيتحول تركيز المستثمرين اتجاه اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد في وقت لاحق اليوم في ظل توقعات كبيرة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في الأسبوع القادم، مما من المتوقع أن يحدد إيقاع العملات وعوائد السندات في الأشهر القادمة.

وانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يشكل ضغطا على الدولار وعوائد السندات مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بحسب مانقلت "رويترز".

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 12 بالمئة أو 150 دولار منذ لامس أدنى مستوى في 2019 عند 1265.85 دولار في أوائل مايو/ أيار مدفوعا بتوقعات تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسة النقدية، بالإضافة لتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.