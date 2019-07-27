"هواوي" تتحدى العقوبات الأمريكية وتعلن أرباحها

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن حجم إيراداتها الذي حققته في النصف الاول من العام الجاري، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتي ساهمت إلى حد ما في تقليل حجم مبيعاتها.

الشركة الصينية نشرت بيانا تحدثت فيه عن حجم الأرباح الذي حققته في النصف الأول من العام الجاري، حيث شهدت زيادة في نسبة الإيرادات وصلت إلى 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة.

وبحسب البيان فإن أرباح الشركة كانت جيدة وواعدة، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة.

ووصلت الزيادة إلى 39 في المئة إلا أنها بدأت بالهبوط في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران نتيجة للعقوبات.

وما زاد من إيرادات الشركة هو طرح هواتف الجيل الخامس، الأمر الذي جعل الشركة توقع على 50 عقد تجاري مع كبرى شركات الاتصالات الخلوية.

يذكر بأن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.