بورصة السعودية ترتفع وأبو ظبي تتراجع

ارتفعت البورصة السعودية للجلسة الثانية على الترتيب، اليوم الأحد، بدعم من الأسهم المالية، بينما ضغطت أسهم بنك أبو ظبي الأول على بورصة الإمارة لتنهي مكاسب استمرت ثماني جلسات.

وحسب "رويترز" زاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة، مع صعود سهمي مصرف الراجحي وبنك الرياض وأحد و3.1 في المئة على الترتيب، بينما أغلق سهم البنك الأهلي التجاري مرتفعا 0.6 في المئة.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7 في المئة، بعدما سجلت رابع أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في العالم، أقل أرباح فصلية منذ أواخر 2009.

وأرجعت سابك هذا التراجع إلى هبوط متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وقال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لسابك إن شركته ليست مهتمة بالاستحواذ على شركة الكيماويات السويسرية كلارينت، لكنها تظل حريصة على إقامة شراكة حين تتحسن أوضاع السوق.

وقالت سابك، التي تملك حصة في الشركة السويسرية قدرها 25 في المئة، وكلارينت يوم الخميس إنهما جمدتا خطط لمشروع مشترك، قال البنيان إن ذلك نتيجة لتغير في أوضاع السوق.

#الأخبار - أسواق المال : كامكو تدير طرح أسهم البورصة لاكتتاب المواطنين pic.twitter.com/zhkpY9QnCn — تلفزيون المجلس (@AlmajlisChannel) July 28, 2019

وتراجع سهم التعدين العربية السعودية (معادن) أكبر شركة تعدين في الخليج، 2.6 في المئة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 في المئة، مسجلا أسوأ أداء في المنطقة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 1.1 في المئة، بينما انخفض سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.6 في المئة.

ولم يتم تداول أسهم بنك أبوظبي التجاري، لكن المصرف سجل هبوطا بلغ 11 في المئة في ربح الربع الثاني من العام.

وهذه هي أول نتائج مالية مجمعة بعد اندماج بنك أبو ظبي التجاري مع بنكي الاتحاد الوطني ومصرف الهلال الأصغر حجما.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة، تحت ضغط تراجع السهمين القياديين إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني 1.3 و0.4 في المئة على الترتيب.

لكن سهم أرامكس للخدمات اللوجستية ارتفع 2.5 في المئة، بينما زاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.6 في المئة.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في المنطقة، واحدا في المئة، بينما انخفض سهم صناعات قطر 0.7 في المئة.

وتلقى المؤشر بعض الدعم من سهم أريد للاتصالات، الذي ارتفع 1.8 في المئة.