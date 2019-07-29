العراق يرفع القيود المفروضة على استيراد منتجات الدواجن من روسيا

أفادت هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية "روس سيلخوزنادزور"، بأنها رفعت القيود المفروضة على توريد أنواع معينة من منتجات الدواجن من عدد من المناطق الروسية إلى العراق بعد تلقي معلومات من السفارة العراقية في روسيا حول رفع الحظر.

وجاء في بيان للرقابة الزراعية الروسية: "وفقًا لرسالة سفارة جمهورية العراق في روسيا رقم 1619 بتاريخ 14/6/2019 ،تم رفع القيود المفروضة على التصدير من روسيا إلى العراق.

ومن أبرز المناطق الروسية التي تقوم بتصدير الدواجن إلى العراق هي: كورسك، سمارا، روستوف على الدون، نيجني نوفغورود، جمهورية تتارستان، جمهورية تشوفاشيا، ساراتوف، أوريل، سمولينسك، أوليانوفسك، أودمورتيا، ماري إل، فورونيج" .

وأشار البيان، إلى أنه تم إلغاء القيود المفروضة على الدواجن الحية وبيض التفريخ والمواد الوراثية للدواجن، وكذلك منتجات الدواجن، التي لم تخضع للمعالجة الحرارية أو غيرها لضمان تدمير فيروسات أنفلونزا الطيور.