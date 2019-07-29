وزير الخارجية البريطاني ينفق 100 مليون إسترليني تكلفة إعلانات "بريكست"

وسيعلن وزير الخزانة البريطاني الجديد، ساجد جاويد، عن حاجة بريطانيا إلى نفقات إضافية قدرها مليار جنيه استرليني للخروج من الاتحاد الأوروبي وعشرة في المئة منها ستعين لحملة الإعلانات.

وتفاصيل الحملة الإعلانية غير معلومة بعد، لكن جزء منها سيكون تسليم فلايرات إعلانية إلى كل منزل في بريطانيا، بحسب صحيفة "ذي تلغراف".

وقال مصدر في الخزانة، ولا أستطيع أن أتذكر حملة إعلانية أكبر من هذه حتى منذ الحرب العالمية الثانية، هذه أموال ضخمة تخصص لحملة إعلانية.

وانتشرت الأخبار عن زيادة النفقات بسبب البريكست على خلفية المفاوضات مع الولايات المتحدة حول صفقة التجارية، والتي ستبدأ هذا الأسبوع، حيث ستلتقي وزيرة التجارة الخارجية البريطانية، بالسفير الأمريكي وودي جونسون، أما الشهر المقبل فستجرى محادثات مع وزير التجارة الخارجية الأمريكي في واشنطن.

يذكر أن جونسون أعلن فور تعيينه في منصب رئيس الوزراء، أنه سيخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول في ظل سيناريو "قاسي" أي دون اتفاق، هذا واستقالت رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي من منصبها بسبب خلافات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.