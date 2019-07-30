انهيار الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له منذ عامين

يأتي ذلك بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق دومينيك راب للاتحاد الأوروبي، "إنه بحاجة إلى تغيير موقفه "المتعنت" لتجنب أزمة خروج دون اتفاق في أكتوبر / تشرين الأول.

وجاء تراجع الإسترليني أيضا في أعقاب تصريحات من وزراء بريطانيين كبار خلال عطلة نهاية الأسبوع عن أن الحكومة تعمل بافتراض أن الاتحاد الأوروبي، لن يعيد التفاوض على اتفاقه للانسحاب البريطاني وإنها تكثف استعداداتها.

ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.2213 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس/ آذار 2017. وتراجع أيضا تسعين بنسا أمام اليورو، بحسب موقع "ماركت واتش".

Currencies: British pound collapses on no-deal Brexit concerns https://t.co/hL4QTsjqyA pic.twitter.com/hvuAzs7h9S — Alertpay News (@AlertpayNews) July 29, 2019

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه لن يوافق على إدخال تعديلات في مشروع الاتفاق، ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب من دون اتفاق.