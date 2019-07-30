متحدية العقوبات الأمريكية..أرباح "هواوي" زادت

قالت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية، اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها في النصف الأول من العام زادت 23.2 بالمئة على أساس سنوي على الرغم من حملة أمريكية مكثفة ضدها تحولت في النهاية إلى حظر تجاري في منتصف مايو/ أيار.

أعلنت "هواوي" غير المدرجة بالبورصة والتي بدأت الإفصاح عن نتائجها الفصلية في العام الحالي فقط أن إيرادات النصف الأول ارتفعت إلى 401.3 مليار يوان (58.28 مليار دولار) من 325.7 مليار يوان قبل عام، وبلغت شحنات الهواتف الذكية 118 مليون وحدة بزيادة 24 بالمئة.

وقال ليو هوا رئيس مجلس إدارة "هواوي" " مع الخطة التي وضعناها في النصف الأول من العام، يستمر أدائنا في النمو، على الرغم من إدراج الشركة في القائمة السوداء".

واضطربت سلسلة الإمداد الخاصة بـ"هواوي" بشدة في منتصف مايو/ أيار عندما أدرجتها واشنطن في قائمة تجارية سوداء.

وقالت الحكومة الأمريكية إن "هواوي" تشكل خطرا على الأمن القومي لأن بكين قد تستخدم أجهزتها للتجسس، وهو ما نفته الشركة مرارا.