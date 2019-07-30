وزير المالية التركي يكشف عن قيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت البلاد

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءات ألبيراق، أن أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية دخلت البلاد منذ مايو/ أيار الماضي.

وأكد خلال لقائه مدراء قسم الأخبار الاقتصادية في الوكالات والصحف والتلفزيونات، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة أن اقتصاد البلاد مقبل على مرحلة أكثر إيجابية، خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وذكر ألبيراق: "سينمو الاقتصاد التركي بشكل إيجابي، وأتوقع أن يقترب النمو مع الهدف المرسوم نهاية العام"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وبين أن تركيا حققت نجاحا سياسيا قويا خلال آخر سنة، وتركت وراءها عاما مليئا بالإصلاحات، معربا عن توقعه بتراجع التضخم دون النسبة الواردة في الأهداف المرسومة لـ 2019.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية، تراجعت نسبة التضخم في تركيا خلال يونيو/حزيران الماضي، إلى 15.72 بالمئة نزولا من 18.71 بالمئة مقارنة مع مايو/ أيار السابق له.