الأكبر في ليبيا… وكالة: إغلاق حقل الشرارة النفطي 

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إنه جرى إغلاق حقل الشرارة النفطي، الأكبر في ليبيا، أمس الثلاثاء بعد غلق صمام على خط الأنابيب الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية النفطي.

وبحسب رويترز، فإنه لم يتضح حتى الآن موقع الصمام.

وكان الحقل، الذي ينتج 290 ألف برميل يوميا، أُغلق في وقت سابق هذا الشهر بعد أن سدت جماعة مجهولة صماما على خط الأنابيب الواصل إلى الزاوية.