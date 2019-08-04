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17:28 04 أغسطس/ أب 2019
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    شركة إعمار العقارية

    أرباح "إعمار" العقارية تنخفض 7.4% في الربع الثاني من العام

    © AFP 2019 / SAFIN HAMED
    اقتصاد
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    انخفضت أرباح شركة إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري مدرج في دبي، 7.4 بالمئة في الربع الثاني من العام مع استمرار تراجع سوق العقارات في المركز المالي بالشرق الأوسط.

    وتراجعت سوق العقارات السكنية في دبي، التي تشهد فائضا في المعروض بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف عام 2014، ولم تبد مؤشرا على التعافي، وفقا لرويترز.

    مطار بكين الدولي
    © Sputnik . Beijing Government
    11 مليار دولار قيمة مشروع تنفذه "إعمار" الإماراتية في مطار بكين
    وحققت "إعمار" أرباحا صافية تبلغ 1.37 مليار درهم (373 مليون دولار) في الفترة من نيسان/أبريل إلى يونيو/حزيران، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيان للبورصة أصدرته الشركة اليوم الأحد مقارنة بتحقيقها 1.48 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018.

    وقدرت "إي إف جي هيرميس"، أن "إعمار" ستجني ربحا صافيا يبلغ 1.55 مليار درهم.

    وأشارت حسابات "رويترز" إلى أن إيرادات الربع الثاني انكمشت 3.6% إلى 5.68 مليار درهم.

    وقالت "إعمار" العقارية، التي تولت مشروع "برج خليفة" أعلى برج في العالم، إن أرباحها النصف سنوية انخفضت 4% إلى 3.1 مليار درهم، كما تراجعت الإيرادات النصف سنوية 4%  إلى 11.57 مليار درهم.

    وارتفعت المبيعات النصف سنوية 52% إلى 9.4 مليار درهم.

    ولم توضح "إعمار" طبيعة هذه المبيعات لكن أعمال الشركة تتعلق إلى حد بعيد بمبيعات العقارات السكنية.

    ولم ترد الشركة على طلب أُرسل بالبريد الإلكتروني للحصول على تعقيب.

    وبلغت القيمة الإجمالية لمشاريع "إعمار" المعدة للبيع 49.2 مليار درهم حتى 30 يونيو، وقالت الشركة إنه سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.

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    11 مليار دولار قيمة مشروع تنفذه "إعمار" الإماراتية في مطار بكين
    الكلمات الدلالية:
    عقارات, أرباح, برج خليفة, اقتصاد, دبي, إعمار
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