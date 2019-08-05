ارتفاع التضخم في تركيا إلى 16.65% ‬في يوليو

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 16.65% في يوليو/ تموز، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، وذلك بعد انتهاء تخفيضات ضريبية على بعض السلع.

وبلغ متوسط التوقعات للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين 16.9%، وارتفع التضخم مقارنة مع 15.72% في يونيو/حزيران. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 1.36% وهو معدل يقل أيضا عن المتوسط الذي كان متوقعا البالغ 1.6%.

وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو مصدر قلق رئيسي للأتراك والمستثمرين على السواء، ما يزيد عن 25% في أكتوبر/ تشرين الأول، لأعلى مستوى منذ 15 عاما، في أعقاب أزمة العملة التي فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت الليرة خلال الأشهر الماضية رغم استمرار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، واحتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات بسبب أنظمة دفاع صاروخي روسية، واتجاه المواطنين الأتراك منذ نحو عام إلى تحويل أموالهم إلى الدولار وعملات أخرى أكثر استقرارا.