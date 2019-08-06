الأسهم الصينية تهبط بعد تصنيف الولايات المتحدة الجديد لبكين

هبطت مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.6 إلى 3 في المئة، وذلك على خلفية تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، فضلا عن تفاقم الصراع التجاري بين البلدين.

وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة شانغهاي بنسبة 2.67 بالمئة إلى 2746.02 نقطة، وانخفض المؤشر شنتشن بنسبة 3.27 بالمئة إلى 1467.60 نقطة، وتراجع مؤشر هونغ كونغ بنسبة 2.7 بالمئة، إلى 25587.13 نقطة.

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب بكين.

وتأتي الخطوة الأمريكية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون مستوى سبعة مقابل الدولار يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت بكين لاحقا إنها ستتوقف عن شراء منتجات زراعية أمريكية في تصعيد كبير في حرب تجارية قائمة منذ نحو عام مع الولايات المتحدة.

وجاء هبوط اليوان الحاد الذي بلغت نسبته 1.4 بالمئة بعد أيام من قرار ترامب بشكل مفاجئ، يوم الخميس، فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، مما أحدث صدمة في الأسواق.