مخزونات النفط الأمريكية تسجل زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، كما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 2.4 مليون برميل الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس/ آب في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بواقع 786 ألف برميل يوميا مع ارتفاع معدلات التشغيل 3.4 نقطة مئوية.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين زادت 4.4 مليون برميل بينما كان محللون قد توقعوا هبوطا قدره 722 ألف برميل، بحسب مانقلت "رويترز".

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 482 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زاد بواقع 1.19 مليون برميل يوميا إلى 5.28 مليون برميل يوميا.

وزادت أسعار النفط خسائرها عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة، وهبطت عقود الخام الأمريكي أكثر من 3 في المئة إلى 51.90 دولار للبرميل