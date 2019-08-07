"هواوي" بوجه موجة أمريكية جديدة من العقوبات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن فرضها حظرا على الدوائر الحكومية في وجه شراء معدات وأجهزة من إنتاج الشركة الصينية "هواوي".

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي اتخاذ خطوة كبيرة لمنع الدوائر الحكومية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية.

فبحسب مانقلت شبكة CNBC الأمريكية نقلا عن مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية، وتتضمن ذلك حظر شراء معدات الاتصالات ومعدات المراقبة والفيديو وخدماتها.

وقال المتحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، جاكوب وود، "بأن الإدارة ملتزمة بحماية منتجات البلاد من المنتجات الخارجية".

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 13 أغسطس/آب حيث سيشمل قانون الحظر ليس فقط منجات "هواوي" بل ومنتجات مثل ZTE و Hikvision.

هذا وتتهم الولايات المتحدة الامريكية شركة "هواوي" بالتعامل مع الجيش والمخابرات الصينية والتجسس على عملائها، في الوقت الذي أدرجت فيه أمريكا الشركة الصينية في القائمة السوداء لوزارة التجارة حيث تمنع الشركات الامريكية من التعامل معها.