Widgets Magazine
تسجيل
20:23 07 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    الذهب

    سر ارتفاع أسعار الذهب الجنوني في مصر... وإلى متى سيستمر

    © REUTERS / Ajay Verma
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا جنونيا، ضرب كل التوقعات، وحتى تخطى الارتفاع العالمي لأسعار الذهب بصورة كبيرة غير مسبوقة والأولى من نوعها منذ 6 سنوات.

    سجل سعر الذهب في مصر أعلى سعر في تاريخه، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 680 جنيها اليوم، مقابل 669 جنيها.

    أما سعر غرام الذهب عيار 18 ارتفع اليوم إلى 582 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 إلى 777 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5440 جنيها.

    أما عن أسعاره العالمية فقفزت بنسبة 1% لأكبر مرة منذ 6 أعوام، في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

    لكن ما سر هذا الارتفاع الجنوني؟ ربما كان هذا سؤال شغل بال كثير من المصريين، وإلى متى سيستمر هذا الارتفاع.

    رصدت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أسباب ارتفاع الذهب في العالم، وخصصت جزءا منها لمصر.

    وقالت الوكالة الأمريكية إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام، حيث وصلت نسبة ارتفاعها إلى نحو 17% منذ بداية 2019.

    وأرجعت "بلومبرغ" السبب الرئيسي للارتفاع هو التوترات السياسية وتأثيراتها التجارية على كل العالم.

    ملاذ آمن

    ونقلت الوكالة عن واين غوردون، المدير التنفيذي للسلع والعملات الأجنبية في وحدة إدارة الثروات في "يو بي إس غروب" قوله إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب، هو اعتبار المستثمرين أنه "الملاذ الآمن" الوحيد وسط الحرب التجارية المستعرة.

    وأشارت إلى أن المستثمرين يعتبرون الذهب "ملاذا آمنا" وسط تسارع وتيرة الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي، ولجوء البنوك المركزية في العالم إلى قرارات خفض أسعار الفائدة وتسيير السياسة النقدية.

    ولعل أبرز مثال على هذا، والقول لبلومبرغ، هو أن انخفاض الفائدة في أمريكا قلل من الاستثمار في الدولار لصالح زيادة الاستثمار في الذهب.

    كما اتخذ الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" قرارا الأربعاء الماضي بخفض الفائدة بنسبة 0.25%، واتخذت بنوك مركزية حول العالم قرارًا مماثلًا.

    وعادة ما ترتفع أسعار الذهب العالمية في حال خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار، حيث يعتبر المستثمرين إن الأرباح من الذهب تكون أكبر، مقابل الفائدة من الاستثمار في الدولار.

    سعر الدولار

    أما رئيس شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الصناعات المصرية، رفيق العباسي، فقال في تصريحات لموقع "إرم نيوز" إن هذا الارتفاع هو انعكاس للانخفاض الشديد في سعر الدولار الأمريكي في مصر.

    وقال العباسي: "عندما يتم شراء أو بيع الذهب من البورصة يتم حساب سعر الدولار أولًا أمام الجنيه، بالتالي أي انخفاض أو ارتفاع لسعر الدولار يؤثر بصورة مباشرة على سعر الذهب في السوق المحلية“.

    واستبعد العباسي أن يكون "الإقبال الشعبي الكبير في السوق المحلية على الشراء أية علاقة بارتفاع الأسعار".

    وقال كذلك عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة إيهاب واصف، فاعتبر أن تخوف المستثمرين من الصراع الأمريكي – الصيني يدفع إلى حدوث تقلبات في أسعار الذهب، والذي بدوره يؤثر على السوق المصرية بالتبعية.

    ولكن تحدث واصف عن سبب آخر أدى إلى هذا الارتفاع الجنوني في سعر الذهب، ألا وهو "زيادة الطلب على الذهب بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، بالنظر إلى سعي المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن لأموالهم هربا من الصراع التجاري والمناطق المتأثرة بتبعات الأزمة".

    متى يتوقف

    وعادت "بلومبرغ" لتتحدث عن التوقيت المتوقع أن يستمر فيه هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب.

    ونقلت الوكالة الأمريكية، عن هوي لي، الخبير الاقتصادي في شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "سعر الذهب الحالي يمكن أن يحافظ على قوته خلال 6 إلى 12 شهرا المقبلة".

    وأضاف "العالم الآن يعيش حالة محفوفة بالمخاطر، والذهب يستفيد منذ الوضع بصورة كبيرة".

    ومضى "هناك أسعار فائدة مخفضة ودولار ضعيف وتوترات تجارية وتوترات جيوسياسية على طول الخليج وبين الولايات المتحدة والصين وفي الشرق الأوسط، كل تلك عوامل مندمجة لن تجعلا سعر الذهب يهبط بسهولة".

    أما إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية في مصر، فقال في تصريحات لموقع "اليوم السابع" إنه بالعكس المتوقع في الفترة المقبلة ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب.

    وأوضح "سيكون في الفترة المقبلة مزيد من الطلب على الذهب، خاصة مع الارتفاع الكبير في سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وفي ظل استمرار التصعيد والحرب التجارية في المنطقة، والتوقعات المستمرة بتباطؤ النمو الاقتصادي، وهذا كله يصب في بوتقة الذهب، الذي يلجأ له الجميع لأنه أقل أنواع الاستثمار خطرا".

    انظر أيضا:

    الذهب يرتفع بفعل توترات الشرق الأوسط لكن صعود الدولار يحد من المكاسب
    أسعار الذهب تهبط متأثرة بصعود الدولار
    العراق... محاكمة مدان بحوزته مسكوكات من الذهب تعود لـ"داعش"
    الكلمات الدلالية:
    سعر الذهب, أسعار الدولار, أسعار الذهب, ارتفاع أسعار الذهب, اقتصاد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    معارضو الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير، عام 2013
    أفضل أعمال المصور الصحفي أندريه ستينين في مناطق النزاع
    داعش يقوم بإنشاء خلايا ولادة جديدة في العراق وسوريا
    "داعش" يقوم بإنشاء "خلايا ولادة جديدة" في العراق وسوريا
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك