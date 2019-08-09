أفضل حكام للمصارف المركزية في العالم بينهم عرب

نشرت مجلة "غلوبال فينانس" المختصة بالاقتصاد وأعمال المال والمصارف، اليوم الجمعة، تصنيفا خاصا لأفضل حكام المصارف المركزية في العام.

وبحسب التصنيف الصادر عن المجلة، حاز حاكم مصرف أستراليا المركزي، فيليب لوي، المركز الأول من بين أكثر من 94 حاكم مصرف مركزي في العالم.

وجاء في المركز الثاني حاكم مصرف هندوراس والمركز الثالث كان من نصيب حاكم مصرف آيسلندا.

وعربيا حاز حاكم المصرف المركزي الكويتي، محمد يوسف الهاشل، على المركز الرابع وتلاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يحتل هذا المركز للمرة الرابعة بعد أن كان قد حاز على هذا التصنيف سنة 2011، 2017 و2018.

واحتل حاكم المصرف المركزي المغربي، عبد اللطيف جواهري، المركز السابع وجاءت حاكمة مصرف روسيا المركزي إيلفيرا نابييولينا في المركز الثامن.