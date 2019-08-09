دول "أوبك+" تقلص إنتاجها من النفط

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن البيانات تعكس أيضًا انخفاض إنتاج النفط في إيران وفنزويلا، بسبب العقوبات.
وبلغ إنتاج دول "أوبك" في تموز/ يوليو الماضي، 43.85 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 200 ألف برميل يوميًا بحلول حزيران/ يونيو.
ويذكر أن بلدان "أوبك+" كانت قد وافقت في أوائل تموز/ يوليو الماضي، بالإجماع على تمديد الصفقة لتخفيض إنتاج النفط في ظل الظروف الحالية لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية آذار / مارس 2020 .
وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد، يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من كانون الأول/يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك وتقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج "أوبك" – بما قدره 400 ألف برميل يوميا. ووافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
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