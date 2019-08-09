دول "أوبك+" تقلص إنتاجها من النفط

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن دول "أوبك+" نفذت اتفاق تقليص إنتاج النفط في شهر تموز/يوليو، بزيادة قدرها 34 في المئة.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في تقرير الوكالة لشهر آب/ أغسطس: "يعود الالتزام إلى استمرار المملكة العربية السعودية في تنفيذ الاتفاق، حيث انخفض الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شباط/ فبراير 2015"، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية أنتجت في شهر تموز/يوليو 9.65 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بـ 120 ألف برميل يوميًا من مستوى حزيران/ يونيو.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن البيانات تعكس أيضًا انخفاض إنتاج النفط في إيران وفنزويلا، بسبب العقوبات.

وبلغ إنتاج دول "أوبك" في تموز/ يوليو الماضي، 43.85 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 200 ألف برميل يوميًا بحلول حزيران/ يونيو.

ويذكر أن بلدان "أوبك+" كانت قد وافقت في أوائل تموز/ يوليو الماضي، بالإجماع على تمديد الصفقة لتخفيض إنتاج النفط في ظل الظروف الحالية لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية آذار / مارس 2020 .

وكان وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قد قرروا في اجتماعهم الذي عقد، يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من كانون الأول/يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما في ذلك وتقوم دول "أوبك" بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج "أوبك" – بما قدره 400 ألف برميل يوميا. ووافقت روسيا على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018.