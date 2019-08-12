تقرير يكشف وضع شركة "أرامكو" السعودية المالي

وقالت "أرامكو"، صباح اليوم الاثنين، إن "إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا من 167.68 مليار دولار قبل عام"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وكانت شركة أرامكو، قالت أمس الأحد، إنها خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملاء في آسيا في سبتمبر/ أيلول بواقع 0.75 مقارنة به في أغسطس/ آب ليسجل علاوة سعرية قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.
ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بخصم 0.05 دولار عن سعر برنت ما يعني زيادة 2.65 دولار للبرميل عن سعر أغسطس/ آب، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة سعرية 2.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في سبتمبر/ أيلول دون تغيير عن الشهر السابق.
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