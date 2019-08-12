مسؤول: "أرامكو" مستعدة للطرح العام لكن القرار يعود للحكومة السعودية

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة "أرامكو" السعودية إنها مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها، لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للمساهم الوحيد في الشركة وهو الحكومة السعودية.

قال خالد الدباغ، النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأرباح: "سنعلن (الطرح العام الأولي) بناء على ما يعتقدون (الحكومة) أنها الظروف المثلى في السوق"، وفقا لـ"رويترز".

وقال مسؤولون سعوديون، إن الحكومة تخطط لإدراج " أرامكو " في 2020-2021، في صفقة تعتبر حجر الزاوية، في مساعي المملكة للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط.

ويأتي إعلان المسؤول التنفيذي الكبير في "أرامكو"، بعد ساعات من إعلانها أنها حققت ربحا صافيا قدره 46.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا من 53.02 مليار دولار قبل عام.

وقالت "أرامكو"، صباح اليوم الاثنين، إن "إجمالي الإيرادات بلغ 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا من 167.68 مليار دولار قبل عام"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وعزت الشركة السعودية، تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، إذ تقوم السعودية بخفض إنتاجها في إطار اتفاق عالمي يدعى "أوبك+" لخفض الإنتاج بهدف امتصاص تخمة المعروض في الأسواق.

وكانت شركة "أرامكو"، قالت أمس الأحد، إنها خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملاء في آسيا في سبتمبر/ أيلول بواقع 0.75 مقارنة به في أغسطس/ آب ليسجل علاوة سعرية قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بخصم 0.05 دولار عن سعر برنت، ما يعني زيادة 2.65 دولار للبرميل عن سعر أغسطس/ آب، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة سعرية 2.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في سبتمبر/ أيلول دون تغيير عن الشهر السابق.