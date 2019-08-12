Widgets Magazine
تسجيل
17:51 12 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية

    عملاق النفط السعودي يستثمر في الهند... الدوافع والآثار

    Ahmed Jadallah
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ذكرت وكالة "بلومبورغ" أن شركة "أرامكو" السعودية ستشتري حصة 20% من مصفاة جامنجار الهندية، التابعة لشركة "ريلاينس إندستريز"، بقيمة تقدر بـ15 مليار دولار.

    تأتي هذه الصفقة ضمن خطة الشركة السعودية العملاقة إلى تنويع أنشطتها، في ظل تحضيرها لأكبر عملية طرح أولي للأسهم في العالم، في الوقت الذي أعلنت فيه عن تراجع صافي أرباحها عن النصف الأول من العام الجاري.

    الهدف من الصفقة

    عن هدف الصفقة الكبيرة وتأثيرها على الاقتصاد السعودي تحدث لـ"سبوتنيك" محمد سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي السعودي، فقال: الهدف من هذه الصفقة واضح جدا حيث أنها ستحقق تكاملا اقتصاديا وزيادة للقيمة المضافة للنفط الخام.

    ويكمل الصبان: قرار أرامكو شراء 20% من مصفاة جامنجار الهندية هي أكبر صفقة في المصافي الهندية، وكلنا يعرف أن أرامكو اتجهت مؤخرا نحو إحداث نوع من التكامل الرأسي والأفقي في إطار استراتيجيتها الخاصة بالتنوع، والتقليل من الاعتماد على تصدير النفط الخام.

    بدوره يرى المحلل الاقتصادي الإماراتي عبد الرحمن الطريفي في تصريح لـ"سبوتنيك" أن هذه الصفقة تندرج ضمن استراتيجية عملاق النفط السعودي، ويتابع: بدأت شركة أرامكو تعد لإدراج أسهمها في البورصات العالمية، ولعملية الاستثمار الأجنبي الكبير الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية، والمتجهة نحو الصين والهند، فالهند هي الدولة الثانية في آسيا بعد الصين من ناحية الاستثمارات.

    ويكمل الطريفي: هذا استثمار جيد بالنسبة لأرامكو لأنها تريد أن تتوسع، وقد بدأت مع الإمارات المتحدة بالتوسع في مجال النفط والغاز، حيث أن أرامكو تقوم باستثمارات كبيرة في الصين والولايات المتحدة في مجال الكيماويات والتي لم تكن مهتمة فيها من قبل.

    ويتابع: ما يعادل 20% من شركة "ريلاينس إندستريز" والتي تم تقييمها بحوالي 75 مليار دولار، هي استثمار جيدا جدا، حيث أن أرامكو ستدفع 15 مليار دولار حتى عام 2021، وهي ستقوم بتوريد النفط إلى المصافي التابعة للشركة، وهي بحدود 400 ألف برميل يوميا ولمدة طويلة.

    تأثيرها على الاقتصاد السعودي

    وعن تأثيرها على اقتصاد المملكة يرى الاقتصادي السعودي الصبان أن التأثير سيكون واضحا حيث أن قيام أرامكو بشراء حصص مختلفة سواء في آسيا أو روسيا او غيرها تهدف إلى التقليل من الاعتماد على تصدير النفط الخام، وهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد السعودي، حيث أنه يتجه نحو التنوع الاقتصادي، في إطار رؤية 2030.

    ويكمل الخبير السعودي: واضح أن ذلك سيكون له أثر كبير في تعزيز مكانة أرامكو دوليا، وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي محليا ودوليا، حيث أن هذه المصفاة ستعتمد على ما تشتريه من نفط خام، وهي مصفاة نوعية تحاول أن تزيد من المنتجات المكررة، ولها فروع خاصة بالبتروكيماويات، حيث يتم تحويل النفط الخام إلى منتجات بتروكيماوية.

    ويؤيد ذلك الخبير الإماراتي عبد الرحمن الطريفي، ويضيف: هذه الصفقة تأتي من رؤية 2030 والتي تعتبر خطة طموحة جدا، في القطاعات المختلفة السياحية والخدمية والصناعية وغيرها، وهذه الصفقة سوف تزيد من عملية الاستثمار، حيث أن الهند التي كانت تستورد النفط من إيران، ستتجه الآن إلى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وهذا إضافة قوية إلى الاقتصاد السعودي.

    الأثر على سوق النفط العالمي

    وعن تأثير هذه الصفقة الضخمة على أسواق النفط العالمي، يقول المستشار النفطي محمد سرور الصبان: هذا يزيد من مشتريات الهند والنفط السعودي على وجه الخصوص، وهو يضمن تسويقا لسوق متنامي، حيث أن الهند ستتفوق على الصين في طلب النفط في السنوات القادمة، وبالتالي هي مستهلك كبير ومحتمل للنفط على المستوى العالمي.

    ويتستدرك الصبان: لكن لا تأثير متوقع على سوق النفط العالمي سوى حماية حصة المملكة في الأسواق العالمية، حيث أن من يتجه حاليا إلى شراء حصص كهذه يضمن شراء هذه الشركات بترولا خاما.

    ويكمل: هذا يضمن استقرار الأسعار عالميا، وبالنسبة لأرامكو يضمن لها استقرارا في الأرباح بعيد عن تقلبات أسعار النفط.

    فيما يرى الخبير الطريفي أن هذه الصفقة تساعد على الاستقرار في أسواق النفط العالمية، ويكمل: السعودية لاعب قوي ورئيسي في عملية التوازن في السوق العالمية للنفط، فكما عملت على خفض الإنتاج للحفاظ على السعر المناسب للمصدرين والمستوردين، فهذه الصفقة ستكون أكثر فائدة بالنسبة لهذا الموضوع.

    انظر أيضا:

    وزير الطاقة السعودي: محادثات "أرامكو" لشراء حصة في شركة "ريلاينس" لم تتوقف
    الكلمات الدلالية:
    تشغيل مصفاة النفط, تكرير النفط, النفط, الهند, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك