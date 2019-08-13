هوندا توقف تصنيع السيارات في الأرجنتين العام المقبل

أعلنت شركة "هوندا موتور" اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقف إنتاج السيارات في الأرجنتين العام المقبل في إطار تحول عالمي في كيفية تقسيم إنتاجها بين المناطق.

وأضافت هوندا أن مصنعها الواقع في إقليم بوينس أيرس، الذي ينتج سيارات إتش آر-في، سيركز فقط على تصنيع الدراجات النارية، بحسب "رويترز".

وبدأت هوندا تصنيع الدراجات النارية في الأرجنتين في 2006 وبدأت إنتاج السيارات هناك في 2011.

وأعلنت شركة "هوندا" اليابانية، في وقت سابق من العام، عن استدعائها مليون سيارة من إنتاجها في الولايات المتحدة.

واستدعت الشركة 1.2 مليون من السيارات طراز "هوندا" و"أكورا"، بعد اكتشافها وجود مشاكل في الوسائد الهوائية الخاصة بها، ووجود عيوب فيها، التي تنتجها شركة "تاكاتا"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت "هوندا" في بيان إنها ستستبدل الوسائد الهوائية التالفة في الطرازات المصنعة بين عامي 2001 و2016.

وأشارت إلى أنها اكتشفت العيوب الصناعية، في أعقاب تحطم سيارة "هوندا أوديسي" صغيرة من طراز 2004، وهو ما أدى إلى تعرض السائق لإصابة في الذراع.

وذكرت "هوندا" أن مجموع السيارات التي استعادتها حتى الآن وصل إلى 12.9 مليون سيارة.

وتأسست شركة "تاكاتا" في عام 1933، وأعلنت إفلاسها في يونيو/حزيران 2017.

يأتي استدعاء "هوندا" لسياراتها، بعدما قررت في فبراير/ شباط إغلاق مصنع السيارات الوحيد لها في بريطانيا في عام 2022 ما سيشكل ضربة قوية لصناعة السيارات في بريطانيا.

وذكرت قناة " بي بي سي" البريطانية نقلا عن عضو البرلمان البريطاني، جاستين توملينسون، أن اجتماعا مع وزير الأعمال البريطاني قرر خلاله إغلاق المصنع الياباني للسيارات نهائيا بحلول عام 2022.