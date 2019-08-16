ثاني أكبر البنوك الروسية يستحوذ على حصة في بنك قطري

أعلن المكتب الإعلامي لثاني أكبر البنوك الروسية، بنك "في تي بي"، اليوم الجمعة، أن البنك استثمر نحو 5 ملايين دولار في البنك القطري الجديد "سكيور بنك"، بحصة تبلغ 19 في المئة.

موسكو-سبوتنيك. قال المكتب الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "لقد أبدى الجانب القطري رغبة في استثمار "في تي بي" في السوق المالية للبلاد، وهو سوق جديد بالنسبة لنا، ولذلك، فقد قررنا دخوله مع بعض المستثمرين من القطاع الخاص.

"في تي بي" امتلك حصة تبلغ 19 بالمئة من البنك القطري الجديد "سكيور بنك"، والذي سيبدأ عمله قريبا. الاستثمارات في هذا المشروع ليست كبيرة، نحو 5 ملايين من الدولارات".

وتم تسجيل البنك القطري CQUR في 28 يناير/كانون الثاني 2019، يبلغ رأس مال البنك المصرح به 100 مليون دولار ، ورأس المال المصدر 25 مليون دولار ، بالإضافة إلى VTB ، المستثمر هو صندوق الاستثمار Amathus.