"أوبك": إنتاج النفط في السعودية انخفض في يوليو بواقع 202 ألف برميل في اليوم

أعلنت منظمة أوبك أن المملكة العربية السعودية، خفضت في تموز/يوليو الماضي إنتاجها من النفط بمقدار 202 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 9.58 مليون برميل يومياً، معوضة بشكل كامل نمو الإنتاج في حزيران/يونيو الماضي.

وذكرت منظمة تصدير النفط "أوبك" في تقريرها الشهري، اليوم الجمعة: "إن إنتاج النفط في تموز/يوليو، في المملكة العربية السعودية عاد إلى الانخفاض بمقدار 134 ألف برميل في اليوم، ليصل إلى 9.698 مليون برميل. في الوقت نفسه، كان هناك زيادة في الإنتاج في حزيران/يونيو بالقيمة الشهرية بمقدار 115 ألف برميل في اليوم".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في يونيو، أن إنتاجها من النفط زاد بمقدار 112 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 9.78 مليون برميل يوميا.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن إنتاج النفط الإجمالي انخفض في يوليو بمقدار 246 ألف برميل مقارنة بشهر يونيو، ليصل إلى 29.609 مليون برميل بسبب السعودية وإيران وفنزويلا وليبيا ونيجيريا.

وجاء في تقرير المنظمة: "وفقا للبيانات الأولية، بلغ إنتاج النفط في 14 دولة في أوبك في يوليو كحد وسط 29.61 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار 246 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. وانخفض معظم الإنتاج في المملكة العربية السعودية وإيران وليبيا وفنزويلا ونيجيريا، في حين زاد في العراق والجزائر".