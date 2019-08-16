روسيا تحقق مليار دولار إيرادات إضافية بسبب عقوبات واشنطن على طهران وكراكاس

كشفت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الجمعة، أن شركات النفط الروسية حققت إيرادات إضافية تقدر بنحو مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية ضد قطاع النفط في إيران وفنزويلا.

وأشار تقرير الوكالة الاقتصادي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا سمحت لشركات النفط الروسية بتحقيق إيرادات إضافية بلغت 905 ملايين دولار على الأقل، في الفترة الممتدة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ويوليو/تموز 2019.

وأضافت الوكالة أن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا أدت إلى زيادة الطلب على النفط الخام الروسي(مريج الأورال)، الذي ارتفع سعره مقارنة بخام برنت العالمي.

وقالت المحللة في "جي بي سي إنيرجي" كونستانتسا رانجيلوفا: "هناك نقص في النفط الخام الأثقل المتنافس الآن نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا، ولكن أيضًا بسبب اتفاقية أوبك الحالية لخفض الإنتاج، و مزيج الأورال في البحر المتوسط بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق".

وكشفت البيانات النفطية المشتركة "جودي"، في وقت سابق، أن روسيا احتلت في كانون الأول/ ديسمبر 2018، المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط بمقدار 10.738 مليون برميل يومياً، متجاوزة مرة أخرى المملكة العربية السعودية، بينما تتربع في الصدارة الولايات المتحدة بإنتاج يقدر بأكثر من 11 مليون برميل في اليوم.

وكثفت الولايات المتحدة عقوباتها على شركات نفطية في فنزويلا خلال العام الجاري، إضافة إلى فرض قيود على قطاع الذهب باعتبارهما من مصادر الدخل الأجنبي الرئيسية في البلاد.

كما فرضت واشنطن حزمة ثانية من العقوبات ضد إيران، دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، واستهدفت صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.