أمريكا تقدم مهلة 90 يوما لـ"هواوي"

قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن وزارة التجارة الأمريكية ستقدم مهلة 90 يوما للشركة الصينية هواوي لشراء السلع الأمريكية، وتتمكن من خدمة العملاء الحاليين.

وسمحت الوزارة في بداية الأمر بعد وقت قصير من حظر هواوي للشركة بشراء السلع الأمريكية لمنع تضرر عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.

وهذا التمديد يجدد اتفاقا من المقرر أن ينتهي في 19 أغسطس/آب الجاري لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة.

وقال أحد المصادر، إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع الجاري.

والجدير بالذكر، أن هواوي لا تزال ممنوعة من شراء قطع غيار ومكونات أمريكية لتصنيع منتجات جديدة، دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.

وأعلنت "هواوي" عن إطلاقها نظام التشغيل الخاص بها لهواتفها الذكية "هارموني أو إس"، الذي تعد ليكون بديلا لنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بشركة "غوغل" الأمريكية، بحسب ما نقله موقع "إكس دي أيه ديلفوبرز" التقني المتخصص.