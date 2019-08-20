عائدات السياحة العلاجية في الإمارات تفوق 3 ملايين دولار عام 2018

أعلنت غرفة صناعة وتجارة دبي، اليوم الثلاثاء، أن السياحة العلاجية في الإمارات حققت في 2018 عوائد بلغت 12.1 مليار درهم (3.22 مليار دولار)؛ بنسبة نمو قدرها 5.5 في المئة، مقارنة بالعام السابق عليه.

وبحسب الصفحة الرسمية للغرفة، فإن تحليلا حديثا توقع استمرار نمو مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات، لتبلغ 19.5 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، بحلول العام 2023؛ بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 10.7 بالمئة، للسنوات الخمس المقبلة.

ووفقا لتحليل الغرفة، حققت السياحة العلاجية بالإمارات، خلال الفترة 2014-2019، نموا سنويا تراكميا قدر بحوالي 11.9 بالمئة، الأمر الذي يعكس جاذبية قطاع السياحة العلاجية في الإمارات.

وسلط التحليل الضوء على النمو المتسارع لقطاع الرعاية الصحية العلاجية بالدولة، وعدد من المؤشرات الحيوية لنمو القطاع؛، حيث يوجد 154 مستشفى في الإمارات حصل معظمها على شهادات اعتماد عالمية، كما يعمل أكثر من 25 ألف طبيب يتمتعون بكفاءة عالية، معظمهم من المقيمين الأجانب.

ويمكن لرواد الأعمال والمستثمرين في أسواق الرعاية الصحية والسياحة والضيافة جذب المزيد من السياح القادمين من أجل العلاج من أنحاء العالم المختلفة، بالتركيز على خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، مع فترات انتظار قصيرة لتلقي العلاج وكذلك علاج أمراض القلب.

كما يمكن لشركات الرعاية الصحية توفير خدمات الإخصاب والتلقيح الصناعي للراغبين من الصينيين، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية في العيون أو الأسنان إذا وفرت لهم برامج للسياحة العلاجية تشمل تذكرة طائرة وتأشيرة دخول وتأمين صحي وحجز فندقي.