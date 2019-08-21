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11:43 21 أغسطس/ أب 2019
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    منظر يطل على برج إمباير ستيت بيلدينغ في نيويورك

    الكويت وقطر ضمن أكبر صفقة عقارية في أمريكا

    CC0 / Pixabay
    اقتصاد
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    قامت شركة "بوسطن بروبيرتز" العقارية بجني 310.3 ملايين دولار مقابل مبنى "540 ماديسون أفينيو"، في مدينة نيويورك الأمريكية، الذي كانت تملكه بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز قطر للاستثمار لمدة 11 عاما.

    منظمة التجارة العالمية
    © Sputnik . Ruben Sprich
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    واشترت شركة "ديسكو ويست" ومقرها سان فرانسيسكو، مبنى المكاتب المكون من 36 طابقا، والجدير بالذكر أنه وصل سعر القدم المربع الشهر الماضي إلى 1050 دولارا.

    والشركة لها خطط كبيرة للمبنى، حيث أنهم يريدون إضافة مساحات للاستجمام ومواصلة تاريخ المبنى القوي في التأجير.

    ودخلت الصفقة ضمن قائمة أكبر الصفقات العقارية في مدينة نيويورك للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت شركة Avison Young للاستثمارات العقارية، أن المبيعات العقارية في نيويورك خلال النصف الأول من 2019 لم تكن نشطة، متوقعة أن تحقق المدينة هذا العام صفقات تجارية بقيمة 28 مليار دولار وهذا أقل مستوى منذ عام 2010.

    وكشف موقع "بيزنو" المتخصص في الأخبار العقارية، أن المبيعات تراجعت منذ بلوغ السوق ذروتها في عام 2015، بسبب التشريعات الجديدة لإصلاح الإيجارات التي دخلت حيز التنفيذ هذا الصيف والتي أدت إلى تباطؤ كبير.

     ومن أبرز الصفقات العقارية التي سجلت في مدينة نيويورك في النصف الأول: صفقة بيع مجمع مكاتب 30 هادسون يارد بقيمة 2.2 مليار دولار، تليها صفقة بيع العقار رقم 424 في الجادة الخامسة بنيويورك بقيمة 850 مليون دولار، ومن ثم المبنى رقم 450 غرب الشارع الخامس عشر في المدينة بـ 591 مليون دولار، تليه صفقة المبنى رقم 885 في الجادة الثانية بسعر 565.7 مليون دولار، والصفقة الجزئية بنسبة %40 للمبنى رقم 237 في جادة بارك بقيمة 500 مليون دولار، وصفقة بيع %66.3 من العقار رقم 460 في المدينة بقيمة 291.1 مليون دولار.

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