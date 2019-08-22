تزايد المخاوف من هبوط أسعار النفط

تزايدت المخاوف من هبوط أسعار النفط، خاصة بعد تراجعها، اليوم الخميس، نتيجة تعرضها لضغوط القلق بشأن الاقتصاد العالمي.

وأرجع موقع "العربية" تراجع أسعار النفط، إلى زيادة تفوق التوقعات في مخزونات المنتجات النفطية بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم.

وصرح الشريك الإداري لدى فالور ماركتس ستيفن إينس بأن: "أسواق النفط تواصل التحرك النزولي بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام في ظل رفع المصافي للإنتاج.

يذكر أنه بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 16 سنتا أو 0.3% إلى 60.14 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 55.58 دولار للبرميل.

وينتاب القلق المستثمرين بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط خصوصا في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم.

ويترقب المتعاملون في النفط، بجانب سوقي الأسهم والسندات، كلمة يلقيها رئيس الفيدرالي جيروم باول غدا الجمعة في مؤتمر اقتصادي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، والتي قد تشير إلى ما إذا كان المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية.