برعاية ولي العهد... السعودية ستصبح أكبر دولة سياحية في العالم

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أن المملكة العربية السعودية ستصل إلى 100 مليون سائح.

وقال الخطيب عقب حفل سوق عكاظ :"إن المملكة قادمة وبقوة ومن المأمول أن تصبح واحدة من ضمن أكبر خمس دول سياحية في العالم، مستشهدًا في ذلك بما ذكره ولي العهد في أكثر من مكان، مشيرا إلى أن المملكة تستهدف الوصول إلى عدد 100 مليون سائح وبلادنا قادرة على ذلك".

وقام الخطيب بتحفيز رجال الأعمال بالاستثمار في السياحة.

وأضاف: "إن ولي العهد أشاع ثقافة مهنية جديدة أسهمت في تحريك نقلات نوعية في مختلف قطاعات الدولة، حيث تراجعت البيروقراطية وأصبحت روح الفريق الواحد تسود، معتبرًا أن السياحة باعتبارها رافد اقتصادي رئيس من المجالات التي تحظى بدعم القيادة وتتطلب أن يسعى رجال الأعمال إلى الاستثمار فيها"، مؤكدًا أن مواسم السعودية سوف تشهد على مدى الخمس سنوات القادمة نقلة نوعية وفق الخطط المرسومة لها.

وأشار إلى أن مدينة الطائف شهدت هذا العام 750 ألف سائح وأن هذا أمر محفز لتقديم أفكار جديدة لتطوير قطاع السياحة، بحسب جريدة "الاقتصادية".

تم تعيين أحمد الخطيب رئيسا لإدارة هيئة السياحة في نهاية العام الماضي. وذكر سابقا، أن المواطنين السعوديين ينفقون ما يصل إلى 20 مليار دولار سنويًا على الترفيه عند السفر إلى الخارج، وينبغي أن تبقى هذه الأموال في المملكة.