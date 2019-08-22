ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية لتبلغ 528.4 مليار دولار

أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية في الفترة من 9 حتى 16 أغسطس/ آب بنسبة 0.2 في المئة، لتبلغ 528.4 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المصرف "بلغت الاحتياطيات الدولية لروسيا الاتحادية بحلول الـ 16 من أغسطس 528.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار خلال أسبوع واحد، أو ما نسبته 0.2 في المئة، نتيجة شراء العملات الأجنبية في إطار قاعدة الموازنة وتأثير إعادة التقييم الإيجابية".

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية. وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

في عام 2018 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 8.3 بالمئة وبلغ بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2019 - 468.5 مليار دولار. وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في أغسطس 2008.