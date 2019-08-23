أسعار النفط تستقر مع ترقب الأسواق لإشارات المركزي الأمريكي

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي، مع تركز الاهتمام على كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثا عن أنباء بشأن ما إذا كان المركزي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات إلى 59.84 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت نحو 2.1 بالمئة في الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 55.32 دولار مرتفعة 0.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وينتظر المتعاملون كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المقررة في وقت لاحق اليوم في اجتماع لمصرفيين من بنوك مركزية كبرى في جاكسون هول بولاية وايومينج، بحثا عن دلائل بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الذي تزيد فيه العوامل المعاكسة للاقتصاد ولا يُظهر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أي علامات على التراجع.

وتفاقمت المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود، إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أول انكماش شهري في نحو عشر سنوات، بحسب مانقلت "رويترز".

لكن أسعار النفط تظل تتلقى الدعم من تخفيضات إنتاج النفط التي ينفذها أعضاء أوبك وروسيا، وكذلك تراجع صادرات إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال هاري تشيلينجوريان من "بي.إن.بي باريبا" إن السوق تلقت بعض البيانات السلبية، مع ارتفاع صادرات السعودية النفطية بينما زاد إنتاج روسيا من الخام فوق حصتها بموجب اتفاق أوبك+ وساعدت شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت في شحن نفط فنزويلا إلى الصين والهند.