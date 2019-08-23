انهيار مؤشرات الأسهم الأمريكية بسبب تصريحات ترامب

أفادت بيانات التداول، اليوم الجمعة، بأن مؤشرات الأسهم الأميركية انهارت بشكل حاد على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى الصين.

واشنطن - سبوتنيك. وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.3 بالمئة، وانخفض مؤشر السوق الواسعة "ستاندارد آند بروز 500" بـ1.42 بالمئة، ومؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة انخفض بنسبة 1.63 بالمئة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه بصدد الرد على الرسوم الجمركية التي أعلنتها الصين.

ونشر ترامب عدة تغريدات غاضبة عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، بعد أن تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.

وتساءل ترامب عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو "عدو" أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب على تويتر "كالمعتاد، مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئا! ... سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟".