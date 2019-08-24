صحيفة: اليابان وأمريكا تتوصلان لإطار اتفاق تجاري

قالت صحيفة "نيكي" التجارية اليابانية اليوم السبت إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية.

وأضافت الصحيفة أن طوكيو خضفت التعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وقالت الصحيفة أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي توصلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأحد على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا.

ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من إبلاغ موتيجي الصحفيين في واشنطن إنه ولايتزر حققا "تقدما كبيرا" في محادثاتهما.