ثقة الشركات الألمانية تتراجع لأدنى مستوياتها

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن ثقة الشركات الألمانية تدهورت بشكل أكبر من المتوقع في أغسطس/ آب، متراجعة لأدنى مستوياتـــها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، في علامة جديدة على اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا صوب الركود.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ أنشطة الأعمال هبط إلى 94.3 من قراءة معدلة بالصعود عند 95.8 في يوليو/ تموز. وجاءت قراءة أغسطس/ آب، التي سجلت انخفاضا للشهر الخامس على التوالي، دون متوسط التوقعات عند 95.1. وفقا لـ "رويترز".

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد في بيان: "هناك دلائل أكثر على تباطؤ في ألمانيا"، مضيفا أن الشركات أقل رضاء عن وضعها الحالي، بينما يتزايد تشاؤمها حيال الأشهر المقبلة أيضا.

وتتصاعد المخاوف بشأن احتمال انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود بعد أن أدى تراجع الصادرات بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي ونزاعات الرسوم الجمركية والمخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انكماش بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثاني.