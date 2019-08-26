"المراعي" السعودية تحتل المركز الـ15 عالميا من حيث صحة العلامة التجارية

حصلت شركة "المراعي" السعودية للألبان والأجبان الأكبر في الشرق الأوسط، على المركز الخامس عشر عالمياً في صحة العلامة التجارية وفق تصنيف عام 2019.

احتلت شركة "المراعي" السعودية للمنتجات الغذائية المركز الخامس عشر في القائمة السنوية لمؤشر "يوغوف" العالمي لصحة العلامات التجارية، وبذلك تكون السعودية الدولة العربية الوحيدة لهذا العام التي تنافس ضمن أفضل 25 علامة تجارية على مستوى العالم، وتسبق ماركات عالمية كبرى مثل "باناسونيك" اليابانية، و"الـ جي" الكورية وغيرها، وفق موقع التصنيف.

وأدرجت شركة "غوغل" الأمريكية كأفضل علامة تجارية لعام 2019 لتحافظ الشركة للعام الثاني على صدارتها عالمياً.

واللافت في تصنيف هذا العام، أن العلامات التجارية الرقمية هيمنت على المراتب العشر الأولى، باستثناء شركتي "نايك" للأحذية التي حازت على المرتبة الثامنة، و"إيكيا" المتخصصة في صناعة الأثاث التي حازت على المرتبة السابعة، إذ شَغَلَ تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" المرتبة الثانية، وتلاه "يوتيوب" و"سامسونج" و"فيسبوك" و"أمازون" بالترتيب.

واستند مؤشر "يوغوف" لتحديد أفضل 25 علامة تجارية على مستوى العالم، إلى درجة مؤشر كل علامة تجارية، وهو مقياس لصحتها بشكل عام، ويتم حسابه من خلال عدة معايير أهمها متوسط الظهور والجودة والقيمة والرضا والسمعة داخل السوق، حيث تم جمع هذه البيانات في فترة امتدّت من 1 يوليو/تموز 2018 حتى 30 يونيو/حزيران 2019.

يذكر أن شركة "المراعي" تحتل المركز السابع عالمياً ضمن العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الألبان لعام 2019، وذلك وفق مؤشر "براند فاينانس".