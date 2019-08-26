الأسهم الأمريكية تنتعش مع انخفاض حرارة النزاع التجاري

ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، عقب تراجع حاد في الجلسة السابقة، بعد أن تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتفاق تجارة مع الصين، مما هدأ بواعث قلق المستثمرين عقب تصعيد في حرب التصريحات أخرج الأسواق عن مسارها الأسبوع الماضي.

وعقب قمة مجموعة السبع في بياريتس بفرنسا، قال ترامب، "إنه يعتقد أن الصين راغبة بصدق في التوصل إلى اتفاق، مستشهدا بما وصفه بالضغوط الاقتصادية المتنامية على بكين وفقد الوظائف هناك".

New York Dow rebounds, “US / China” “Iran” risk mitigation positive



2019/8/27 1:52

[New York = Takenori Miyamoto] In the US stock market on the 26th, the average of 30 Dow industrial stocks began to rebound. The increase over the weekend was over $ 300 for a time.

.Continue — くぅ (@n4td2) August 26, 2019

وارتفعت على إثر ذلك أسهم الشركات الحساسة للرسوم الجمركية. وصعد سهم أبل 1.90 بالمئة، مقدما أكبر الدعم للمؤشرات الرئيسية، وفقا لرويترز.

وتقدمت أيضا أسهم صناع الرقائق، شديدي الاعتماد على الصين في إيراداتهم. وزاد مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات 0.86 بالمئة بعد أن هوى أكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 269.93 نقطة بما يعادل 1.05 بالمئة ليصل إلى 25898.83 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 31.27 نقطة أو 1.10 بالمئة مسجلا 2878.38 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 101.97 نقطة أو 1.32 بالمئة إلى 7853.74 نقطة.