معهد البترول: مخزون الخام الأمريكي يهبط 11.1 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، انخفاضا حادا لمخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، كما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.

ونزلت مخزونات الخام 11.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب إلى 428.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 2.1 مليون برميل، وفقا لرويترز.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.4 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

Analysis: US crude inventories likely lower as refiners maintain high runs | #crudeoil #OOTT



* Crude stocks likely down 4.7 million barrels

* Refining margins should encourage runs

* US crude exports to China fall to zero



Full story: https://t.co/vObiPa6pet pic.twitter.com/K8joEivnMh — Platts Oil (@PlattsOil) August 26, 2019

وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 40 ألف برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات البنزين 349 ألف برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 388 ألف برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات أن ترتفع 918 ألف برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 1.2 مليون برميل يوميا إلى 6.2 مليون برميل يوميا.