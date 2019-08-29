رجل أعمال كويتي: لا تسامحوني إن لم أستثمر 2 مليار دولار في سوريا

نقل موقع إعلامي سوري عن رجل الأعمال الكويتي والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، عبد الحميد دشتي، تصريحه بأنه يستعدّ لاستثمار 2 مليار دولار في سوريا.

وكتب موقع "أخبار سوريا والعالم" إن رجل الأعمال الكويتي عبد الحميد دشتي في سوريا حالياً، بهدف الاجتماع مع المعنيين بالشأن الاقتصادي، وطرح عدة مشاريع استثمارية تنموية متنوعة.

وأكد دشتي أن في جعبته 2 مليار دولار، ينوي استثمارها في سوريا خلال المرحلة المقبلة، وأضاف مخاطباً الشعب السوري: "لا تسامحوني إن لم أستثمر 2 مليار دولار في سوريا".

يذكر أن الكويت كانت تحتل المرتبة الثالثة في الاستثمارات الأجنبية في سوريا قبل بدء الحرب في سوريا، موزعة علي أكثر من 32 مشروعا، منها 25 مشروعا صناعيا وثلاثة مشروعات زراعية وثلاثة مشروعات في قطاع النقل والمواصلات، وتقدر بنحو 6 مليارات دولار منها 10% أموال حكومية.