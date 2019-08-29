بالأسماء... تعرف على أصناف ألبان وأجبان خطيرة في لبنان

علّق لبنان تداول ستة أصناف من اللبنة في عدة مناطق في البلاد، لعدم مطابقتها للمواصفات.

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، منصور بطيش، قراراً ينص على تعليق التداول بستة أصناف من اللبنة في عدد من المناطق بسبب مخالفتها للمواصفات، سواء بسبب وجود مادة النشاء فيها، أو لتخطيها نسبة الخمائر والأعفان المسموح بها.

وتضمّن القرار الذي نشر على موقع الوزارة أسماء الأصناف المخالفة التي شملها تعليق التداول، وهي "المرج" من شركة "فريسكو" في مجدليا، ومحل "بشارة فارمس" و"غران با" في كفردلاقوس، وشركة "الدويهي فروماجريك" في زغرتا، ولبنة "كريمونو" من شركة "ميلكانا" في الصرفند، ومعمل "الغوراني" في مرياطة.

كما علّق القرار التداول بصنف جبن حلوم نابلسي من إنتاج محل الوديان في علما، وجبن عكاوي من إنتاج معمل علي الغوراني في مرياطة، وجبن عكاوي بلدي يحمل العلامة التجارية "دايري فريش" من إنتاج شركة "الفريد للصناعات الغذائية" في صيدا.

وطلب الوزير اللبناني من الشركات التي تضمنها القرار أن تسحب منتجاتها المذكورة من الأسواق اللبنانية، وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لإتلافها.

وتم إبلاغ كل الوزارات المعنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين بهذا القرار.