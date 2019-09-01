روسيا تخفض الرسوم الجمركية على صادرات النفط 

موسكو - سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الروسية أن متوسط سعر نفط الأورال خلال فترة المراقبة من 15يوليو/ تموز إلى 14 أغسطس/آب بلغ 61.4 دولارا للبرميل، أو 448.5 دولارا للطن الواحد.
وأضافت الوثيقة بأن الرسوم على نفط عالى اللزوجة ستنخفض إلى 9 بدلا من9.4 دولار أمريكي، أما الرسوم على منتجات النفط الخفيف والزيوت ستنخفض إلى 27.2 دولارا للطن الواحد، ورسوم منتجات النفط الداكن ستنخفض إلى 90.7 دولار أمريكي للطن الواحد، أما رسوم تصدير البنزين ستنخفض إلى 27.2 دولار، ورسوم النفط المباشر ستنخفض إلى 49.8 بدلا من 51.7 دولار للطن الواحد.
هذا وستبقى الرسوم على الغاز المسال عند مستوى الصفر، أما الرسوم على فحم الكوك ستنخفض إلى 5.8 بدلا من 6.1 دولار للطن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)