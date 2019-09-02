الليرة السورية تسقط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، عن تراجع لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، مسجلا أدنى مستوى له منذ 15 مايو/أيار من العام 2016.

وبحسب مواقع إخبارية اقتصادية، فإن تداولات الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في السوق وصل عند 639 ليرة سوريا مقابل دولار عند المبيع و 642 ليرة عند الشراء.

واقتربت ​الليرة السورية​ بذلك من أدنى مستوى سجلته على الإطلاق، حيث بلغت في منتصف أيار/مايو من العام 2016 مستوى 645 ليرة للدولار.

وكانت العملة السورية قد ارتفعت في 2017 في ظل الانتصارات التي حققها الجيش السوري، وبغلت في 30 تشرين الثاني من العام نفسه 410 ليرات للدولار.

يذكر أنه جرى تداول الليرة السورية مطلع العام الجاري عند 502 للدولار الواحد.