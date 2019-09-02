صندوق الطوارئ... خطة أوروبية لمواجهة "بريكست" دون اتفاق

يبحث الاتحاد الأوروبي توفير صندوق طوارئ تحسبا من "بريكست"، دون اتفاق، ليكون وسيلة لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية، بعد خروج بريطانيا من التكتل.

يدرس المسؤولون الأوروبيون توفير صندوق طوارئ لمواجهة الكوارث في الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، التي أشارت إلى أنه يمكن لأية دولة من الدول الأعضاء استخدامه لدرء الآثار الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا دون اتفاق.

يأتي التحرك الأوروبي، في إطار اقتراح، تم تقديمه إلى المفوضية الأوروبية لإصلاح صندوق التضامن الأوروبي، الذي أنشئ عام 2002 لدعم الحكومات الوطنية والإقليمية في حالة وقوع كارثة كبرى.

ويكشف ملخص الاقتراح، الذي تم نشره على موقع المفوضية على الإنترنت، أن الصندوق يمكنه تزويد الدول الأعضاء بالمساعدة المالية لتغطية الأعباء الثقيلة، في حال حدوث "بريكست" دون اتفاق".

لكن من غير الواضح متى سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن، حيث يجتمع المفوضون، الأربعاء المقبل، لبحث سبل تخفيف الضربة الاقتصادية.

وتستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع أو دون اتفاق.

يذكر أنه تم إنشاء صندوق التضامن، عام 2002، في أعقاب الفيضان المدمر في وسط أوروبا، ومنذ ذلك الحين صرف أكثر من خمسة مليارات يورو استجابة لحوالي 80 حدثا كارثيا.