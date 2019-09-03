البنك الدولي يشيد بالتجربة المصرية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم في القاهرة، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، أشادت جورجييفا "بنجاح التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية"، وفقا لما نشره موقع صحيفة "المصري اليوم".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التنفيذي للبنك الدولي تشاورت مع الرئيس بشأن خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في أفريقيا خلال المرحلة القادمة، للاستفادة من تجربة مصر الملهمة مع الصندوق، والتي تتم برؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية في أفريقيا.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي أوضح خلال اللقاء الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في أفريقيا خاصةً في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي والسكك الحديدية لتوفير واقع جديد أفضل ويمنح الأمل للأجيال الأفريقية القادمة.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيدة جورجييفا أكدت من جانبها حرصها على اختيار مصر كمحطة أولى هامة في جولتها الخارجية لحشد الدعم لترشحها لمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك على خلفية قصة نجاح التجربة المصرية في التعاون مع الصندوق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي نفذته مصر بشكل ممتاز وبالتزام كامل، مشيدةً بما تحقق في هذا الإطار من نتائج إيجابية واقعية انعكست في رفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مراحل خطوات الإصلاح الاقتصادي.

كما أكدت السيدة جورجييفا سعيها لأن يتضمن عمل صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تشجيع الدول المتقدمة على انتهاج سياسات اقتصادية منفتحة ومتجاوبة مع الخطط التنموية للدول النامية، بما في ذلك تسهيل التجارة وحركة الاستثمارات.