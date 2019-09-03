النفط يهوي بعد مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع هبوط العقود الآجلة للخام الأمريكي 2% بعد بيانات لقطاع الصناعات التحويلية أثارت المخاوف من اقتصاد عالمي آخذ بالضعف، في حين ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني يلقي بظلاله على ثقة المستثمرين.

انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار بما يعادل 2.1 %، ليتحدد سعر التسوية عند 53.94 دولار للبرميل. وكان أدنى سعر خلال الجلسة 52.84 دولار، وهو الأقل منذ التاسع من أغسطس/ آب، حسب "رويترز".

وفقدت عقود خام برنت 40 سنتا أو 0.7 % لتغلق عند 58.26 دولار. وهوت خلال المعاملات إلى 57.23 دولار للبرميل، وهو أيضا أدنى مستوى منذ التاسع من أغسطس/ آب.

واصلت الأسعار خسائرها بعد بيانات أظهرت انكماش نشاط المصانع الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى في ثلاث سنوات. وفي وقت سابق، أظهرت بيانات منفصلة انكماش النشاط التصنيعي في منطقة اليورو للشهر السابع.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، "ذلك التدهور يواصل تقويض توقعات نمو الطلب على النفط".

وتراجعت أسعار النفط حوالي 20% منذ ذروة 2019 التي بلغتها في أبريل/ نيسان، متأثرة بالمخاوف من أن تنال حرب التجارة من الطلب على النفط.