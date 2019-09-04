تركيا مهددة بخسائر مالية كبيرة حال تنفيذ "بريكست" دون اتفاق

صرح وزير التجارة التركي، روهصار بيكجان، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد التركي قد يخسر قرابة 3 مليارات دولار إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

أنقرة - سبوتنيك. وقال بيكجان، متحدثا في منتدى الأعمال التركي البريطاني "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يؤثر سلباً على التجارة الخارجية التركية، وقد تصل الخسائر إلى 3 مليارات دولار".

وأوضح، "نحن نفترض أن الصناعة التي ستعاني أكثر من غيرها هي صناعة السيارات - 1.01 مليار دولار، وصناعة الغزل والنسيج - 1.03 مليار دولار، مصنِّعو الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، 500 مليون دولار".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده يمكنها "التعامل بسهولة" مع إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق "بريكست"

ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، بحلول 31 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، استقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من زعامة حزب المحافظين، بعد فشلها في إقناع البرلمان، 3 مرات متتالية، بقبول خيارها لاتفاق "بريكست" الذي تم التنسيق له مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه لن يوافق على إعادة التفاوض أو إدخال تعديلات في مشروع الاتفاق، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء الحالي إما إقناع البرلمان بضرورة اعتماد المشروع الحالي للاتفاقية أو مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ويذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء أجرته في 23 حزيران/ يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.