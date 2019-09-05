وزير الاتصالات الروسي: نتوقع بنهاية 2019 إنتاج بعض مكونات شركة "هواوي" 

صرح وزير الاتصالات الروسي كونستانتين نوسكوف، بأن الوزارة تتوقع بنهاية عام 2019 التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج بعض مكونات شركة "هواوي" الصينية في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتم التطرق إلى إنتاج مكونات شركة "هواوي" في روسيا: "نعم، تتم مناقشتها"، مشيرا إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة قبل نهاية العام.

وأضاف: "بطبيعة الحال، نحن مهتمون بأقصى قدر على مركزة (التصنيع) في بلادنا".

وفي نفس السياق، وقعت وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" اتفاقية تعاون مشترك مع "هواوي" في المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في فلاديفوستوك الروسية.

اتفق الطرفان على التعاون المشترك في مجال تطوير التقنيات ونشر المواد الإخبارية، بالإضافة لاستخدام منصات متنقلة مختصة.

وكانت شركة "غوغل" الأمريكية قد وجهت ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.

وقررت غوغل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة