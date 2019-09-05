كشف حجم طرح عملاق النفط السعودي "أرامكو" في البورصة

وأضاف "تعيين ياسر الرميان، رئيسا لمجلس إدارة أرامكو، ما هو إلا الخطوة الأولى لبيع الحصة، التي أعلن عنها بنسبة 5 في المئة"، بحسب ما ذكره موقع "الأسواق العربية"، اليوم الخميس.

وقال البلوي، في مقابلة مع "العربية"، إنه يتوقع طرح أرامكو بشكل مرحلي أي بنسبة 1% كل عام، أو نصف نقطة مئوية كل 6 أشهر حتى لا يتأثر السوق، مشيرا إلى أنه يعتبر أن السوق السعودي لا يمكن النظر له إلا بزاويتين مختلفتين.

وتابع: "ما قبل الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة كان السوق يسير بمسار يعتمد على أن السيولة هي، التي كانت تدفع الأسعار رغم أن الأرباح كانت في تراجع"، مضيفا: "بعد الانضمام، عاد السوق لأساسيات الشركات المدرجة تحت مؤشر مورغان ستانلي وبدأت عملية تصحيح السوق السعودي".

وتابع "التصحيح أتى من قطاعين هما البنوك والبتروكيماويات اللذين يستحوذان على أكثر من 50% من السوق،، ولهذا السبب فقد السوق بحدود 1500 نقطة".

وأفادت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن رئيس صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، تولى رئاسة اللجنة التنفيذية المشرفة على خطط طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام في، يوليو / تموز الماضي، خلفا لوزير المالية محمد الجدعان"، في حين أكد رئيس مجلس الإدارة الجديد لأرامكو أنه سيعمل مع الوزارات المحلية والجهات العالمية ذات الصلة تمهيدا للطرح العام الأولي للشركة في البورصة.