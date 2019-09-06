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19:03 06 سبتمبر/ أيلول 2019
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    عملة ليبرا

    الصين بصدد إطلاق عملة رقمية مشابهة لـ"ليبرا" التابعة لـ"فيسبوك"

    © REUTERS / Dado Ruvic
    اقتصاد
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    قال مسؤول كبير في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن العملة الرقمية الجديدة التي تعتزم الصين طرحها ستحمل بعض أوجه التشابه مع عملة "ليبرا" التي ستطرحها شركة "فيسبوك" وسيمكن استخدامها عبر منصات دفع رئيسية، مثل "وي شات" و"علي باي".

    وقال مو تشانغ تشون، نائب مدير إدارة المدفوعات في بنك الشعب الصيني، إن تطوير العملة سيساعد في حماية سيادة الصرف الأجنبي في البلاد مع توسع التطبيقات التجارية لتلك العملات، وفقا لـ"رويترز".

    فيسبوك
    © REUTERS / Eric Gaillard
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    وقال مو، وفقا لنص محاضرة ألقاها هذا الأسبوع ونُشرت على الإنترنت، "لماذا ما زال البنك المركزي يسعى لعملة رقمية اليوم بينما طرق الدفع الإلكتروني متطورة جدا؟".

    وأضاف

    "هذا لحماية سيادتنا النقدية والوضع القانوني للعملة. علينا التخطيط مسبقا" لأي حاجة في المستقبل.

    وقال إن أدوات رموز خاصة بالعملات ستكون آمنة مثل الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي ويمكن استخدامها حتى بدون اتصال بالإنترنت. ويمكن استخدامها أيضا في تطبيق وي شات التابع لشركة تينسنت وتطبيق علي باي المدعوم من علي بابا.

    ونقلت صحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز" التي تديرها الدولة تصريحاته اليوم الجمعة.

    وأنشأ البنك المركزي الصيني فريقا بحثيا في عام 2014 لبحث إطلاق عملته الرقمية الخاصة به لخفض تكاليف تداول النقود الورقية التقليدية وتعزيز سيطرة صناع السياسات على المعروض النقدي.

    ولم يصرح البنك المركزي بالمزيد من التفاصيل منذ ذلك الحين، لكن أعلن مو تشانغ تشون، في شهر أغسطس/آب، أن العملة الرقمية جاهزة تقريبا.

    وذكرت مجلة "فوربس" المالية الأمريكية نقلا عن مصادر أن العملة قد تكون جاهزة للإطلاق في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

    ويقول بعض المحللين إن الصين يبدو أنها سرعت الدفع بعملتها الرقمية، بعدما أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، خططها في يونيو/حزيران لإطلاق عملتها الرقمية "ليبرا".

    وقال مو إن

    "العملة الرقمية الصينية ستحقق توازنا بين السماح بتدفق مدفوعات مجهولة ومنع غسل الأموال، وقال إنها ستحمل بعض أوجه التشابه مع عملة "ليبرا" في التصميم، لكنها لن تكون نسخة طبق الأصل منها".

    وأثارت عملة "فيسبوك" الرقمية المقترحة مخاوف بين هيئات تنظيمية عالمية من أنها يمكن أن تصبح سريعا شكلا مهيمنا للدفع الرقمي وقناة لغسل الأموال، نظرا للتوسع الهائل لشبكة التواصل الاجتماعي عبر الحدود.

    وستكون "ليبرا" عملة رقمية مدعومة باحتياطي من الأصول في العالم الحقيقي، من بينها ودائع مصرفية وأوراق مالية حكومية قصيرة الأجل، والتي ستحتفظ بها شبكة من أمناء الحفظ. ويهدف هيكلها إلى تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار في السعر.

    وكغيرها من العملات الرقمية الأخرى، سيجري تشغيل وتسجيل معاملات عملة "ليبرا" بواسطة سلسلة الكتل، وهو دفتر حسابات مشترك للمعاملات تحتفظ به شبكة من أجهزة الكمبيوتر.

    وقال مو تشانغ تسون، إن الميزة التي تتمتع بها العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي على تلك التي أصدرتها "وي شات" و"علي باي" هي أن المنصات التجارية يمكن من الناحية النظرية أن تعلن إفلاسها، مما قد يتسبب في خسائر للمستخدمين.

    كما أن إمكانية استخدامها دون اتصال بالإنترنت من شأنها أن تسمح للمعاملات بالاستمرار في المواقف التي تتعطل فيها الاتصالات مثل الزلازل.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الصين, الصين, أخبار اقتصاد, اقتصاد, عملة رقمية, فيسبوك
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