رئيس نيسان يبلغ بعض المسؤولين التنفيذيين بعزمه الاستقالة

وقالت صحيفة نيكي، اليوم الأحد، إن هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور أبلغ بعض المسؤولين التنفيذيين بعزمه الاستقالة، فيما سيمثل هزة جديدة بشأن الحوكمة في شركة صناعة السيارات اليابانية المتعثرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن قرار سايكاوا جاء مدفوعا بتزايد الشكوك في قدرته على قيادة شركة صناعة السيارات إلى التعافي، في ضوء الهبوط الأخير لأرباح نيسان وكذلك مدفوعات الأجر، كما نقلت وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس إدارة نيسان غدا الاثنين لبحث المسألة. وتضررت الشركة، وعلاقتها مع أكبر مساهميها رينو، عقب إلقاء القبض على غصن في نوفمبر تشرين الثاني ثم رحيله.

ولم يتسن الحصول على تعليق من نيسان على التقرير.

عانت نيسان، التي تكابد لتصحيح أوضاعها بعد الإطاحة برئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن أواخر العام الماضي، من أزمة أخرى قبل أيام قليلة حين اعترف سايكاوا بتلقيه مدفوعات زائدة بالمخالفة للوائح الداخلية. وجاء هذا الاعتراف عقب إعلان نتائج تحقيق داخلي.