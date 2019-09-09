وزير الطاقة السعودي الجديد: تحدثت مع الوزير الروسي وآمل أن أجتمع معه مجددا

أعلن وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، اليوم الغثنين أنه أجرى محادثات مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وأنه يأمل أن يعقد معه اجتماعا جديدا اليوم الثلاثاء .

وقال الوزير للصحافيين على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة الدولي في أبوظبي ردا على سؤال حول التعاون والحوار مع روسيا ضمن اتفاقية فيينا لخفض الإنتاج: " تحدثت معه ( الكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي) يوم أمس الأحد، وسأجري حوار ( مع نوفاك) غدا الثلاثاء.

وأضاف الوزير السعودي "نحن ملتزمون كلنا بأنه في "أوبك +" ليس هناك ( دول) كبيرة وصغيرة، كلنا شركاء متساوون".

وتشارك روسيا في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في أبو ظبي، والذي يستمر حتى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بوفد يرأسه وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ويضم رئيس شركة "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيوف، وممثلي شركة "غازبروم" و"روس سيتي" للاتصالات وعدد كبير من الشركات العالمية.

هذا انطلقت، أمس الإثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي، الرابع والعشرين، في العاصمة الإمارانية أبوظبي، بمشاركة 72 وزيراً و500 رئيس تنفيذي، في أكبر تجمع دولي لمواجهة تحديات القطاع، ورسم ملامح مستقبل الطاقة في العالم.